Blitz dei Ros, fermato marocchino in Piemonte: "Intensa propaganda jihadista"

Un cittadino marocchino residente in Italia è stato fermato all’alba in Piemonte dai Carabinieri del Ros e da quelli del Comando provinciale di Cuneo per terrorismo.

Al centro delle indagini, coordinate dalla Procura distrettuale di Roma, le «attività criminali» dello straniero, «fortemente indiziato», sottolineano gli investigatori, di istigazione a delinquere per finalità di terrorismo e di far parte di una associazione terroristica.

Il fermato si chiama Ilyass Hadouz, 19 anni, residente a Fossano, il comune del cuneese dove è stato bloccato dai carabinieri.

Secondo gli investigatori il giovane marocchino, attraverso i suoi numerosi account social (facebook, instagram, twitter) avrebbe portato avanti una «intensa propaganda jihadista" inneggiante al martirio, alla ricompensa che Dio concederà ai musulmani impegnati nel jihad, esaltando le gesta, il valore ed il coraggio dei «combattenti in nome di Allah», di cui sarebbe stato pronto ad emulare le gesta. Hadouzd si sarebbe radicalizzato in casa, attraverso video e frequentando chat integraliste.

«E' deprimente morire di vecchiaia». E ancora: «Ai miscredenti saranno destinati giorni neri che faranno imbiancare i capelli ai bambini». Sono alcune delle frasi rintracciate dai carabinieri sui canali Facebook riconducbili a Ilyass Hadouz, il 19enne marocchino fermato nel cuneese per terrorismo internazionale.

Il lavoro investigativo dei carabinieri del Ros è consistito proprio nel monitoraggio del giovane, anche attraverso intercettazioni telematiche, per verificarne i collegamenti con gli ambienti del terrorismo. E le indagini, sottolineano gli investigatori, hanno consentito di «affermare con estrema sicurezza l’adesione dell’indagato alle tesi jihadiste», come proverebbe anche la recente scoperta di un ulteriore suo profilo Facebook (reso anonimo e delocalizzato), «collegato direttamente a blog e comunity Facebook intrise di retorica jihadista».