(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha fissato, con proprio decreto, la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario per domenica 10 giugno 2018. L''eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci avrà luogo domenica 24 giugno.