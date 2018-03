(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 MAR - Un terzo palestinese è stato ucciso nei violenti scontri in corso con l'esercito israeliano in occasione del 'Land Day' palestinese lungo il confine della Striscia di Gaza con lo stato ebraico. Lo riferiscono fonti mediche palestinesi - citate dall'agenzia Maan - e fonti locali a Gaza. Il manifestante, identificato in Amin Mahmoud Muammar (35 anni), è stato ucciso a Rafah nel sud della Striscia. Sale così a 3 il bilancio dei morti negli scontri nei pressi del reticolato che divide Gaza da Israele. I media palestinesi parlano anche di 100 feriti in totale.