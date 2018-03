Erdogan attacca Macron, 'non superi limiti su curdi'

(ANSA) - ISTANBUL, 30 MAR - Recep Tayyip Erdogan attacca il presidente francese Emmanuel Macron per la sua proposta di mediazione tra la Turchia e i curdi siriani. In un discorso ad Ankara, il leader turco ha criticato l'offerta giunta da Parigi, sostenendo che questa iniziativa va "molto al di là dei limiti". "L'accoglienza di terroristi" curdi in Francia è "espressione di ostilità verso la Turchia". "Voi potete sedervi a un tavolo con un'organizzazione terroristica, ma la Turchia la combatte come ha fatto ad Afrin". Erdogan ha poi ribadito la sua strategia: "Abbiamo lanciato i preparativi per eliminare le organizzazioni terroristiche nelle regioni in Siria vicino alla frontiera con l'Iraq, tra cui Ayn al Arab (Kobane, ndr), Tal Abyad, Ras al Ayn e Al Hasaka". "Porre fine alle attività dell'organizzazione terroristica (Pkk) in territorio iracheno è un nostro problema comune con Baghdad. Siamo pronti a cooperare con l'Iraq, se lo vuole", ha detto Erdogan.