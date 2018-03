(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Non si è aperta nessuna discussione sulla linea da tenere. Si è aperta una discussione su come bisogna svolgere questo ruolo. E' una discussione legittima e la faremo dopo le consultazioni". Lo dice Graziano Delrio parlando al Gr1 della linea dei Democratici in vista della formazione del nuovo governo e della scelta dei dem di stare all'opposizione. Delrio poi ribadisce la propria indisponibilità a diventare segretario del Pd: "Si è tenuto un consiglio di famiglia - dice - che è d'accordo con me. Non sono la persona giusta e la mia disponibilità non c'è".