(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 30 MAR - "Non è che uno si siede al tavolo e dice: tu non mi piaci, vai via! Si parte dai progetti, non dai nomi, dai premier" ha detto Matteo Salvini a Ischia rispondendo a una domanda sull'ipotesi di un governo tra Lega e M5S, senza Berlusconi, non gradito agli uomini di Grillo. "Si parte dalle cose da fare - ha detto - tasse, lavoro, sicurezza. l'importante sono le cose da fare".