Iran: principe saudita, 'se sanzioni falliranno sarà guerra'

(ANSAmed) - ROMA, 30 MAR - "La comunità internazionale dovrà riuscire a imporre una forte pressione economica e politica sull'Iran per poter evitare uno scontro militare nella regione": lo ha dichiarato il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, in un'intervista al Wall Street Journal, rilasciata durante la sua permanenza negli Stati Uniti, a proposito delle sanzioni che ancora gravano su Teheran. "Dobbiamo riuscire per poter evitare un conflitto militare. Se falliremo nell'obiettivo che ci siamo prefissati, avremo probabilmente una guerra con l'Iran entro 10-15 anni", ha aggiunto il principe Salman, che è anche il ministro della Difesa saudita.