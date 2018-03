Nuova scossa 2.6 nel Senese, gente strada

Nuova scossa di terremoto a San Quirico d’Orcia (Siena): alle 15.37 è stata registrata una scossa 2.6, a 6 km di profondità, secondo quanto rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Il terremoto è stato avvertito indistintamente dagli abitanti che si sono riversati in strada ma non si registrano danni a persone o cose. La notte scorsa l’Ingv ha registrato nella zona di Castiglione d’Orcia una scossa di 2.9 alle 1 e una pari a 2.3 alle 1.38, poi alle 2.45 una scossa 2.1 a San Quirico d’Orcia.

Dopo le scosse di questa notte l’amministrazione comunale di San Quirico d’Orcia ha preso «contatti con il sistema di Protezione Civile» e sono stati «preallertati tutti i livelli di intervento secondo le indicazione del Piano di protezione civile intercomunale di cui è dotato il Comune», spiega in una nota l'amministrazione. «Distribuiti degli opuscoli informativi con tutte le indicazioni da seguire in caso di calamità e i numeri per le emergenze» prosegue la nota che poi conclude: «Si raccomanda tutti i cittadini di prestare la massima attenzione e di seguire le indicazioni comunicate».