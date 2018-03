Raggi vede Di Maio in Campidoglio,più poteri a Roma Capitale

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Dare più poteri a Roma, in modo che abbia lo stesso riconoscimento di capitali mondiali come Londra, Parigi e Nyc. Questo, a quanto si apprende, il tema principale dell'incontro svoltosi oggi in Campidoglio tra la sindaca di Roma Virginia Raggi e Luigi Di Maio. La richiesta della sindaca è che nell'agenda politica del prossimo Governo ci sia questo punto: più autonomia e i decreti attuativi della legge istitutiva di Roma Capitale. Di Maio ha visto anche i consiglieri capitolini del Movimento Cinque Stelle, posando poi per una foto insieme a loro e alla sindaca Raggi. "Gran bella visita in Campidoglio", ha scritto su Facebook il presidente dell'Assemblea Capitolina Marcello De Vito riferendosi all'incontro con il candidato premier pentastellato.