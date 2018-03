(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Non abbiamo mai creduto che il fine giustifichi i mezzi. Io e tante persone in Facebook siamo fortemente in disaccordo. Bosworth è un manager talentuoso che dice molte cose provocatorie": così Mark Zuckerberg interviene sul documento interno alla società, diffuso da Buzzfeed e risalente al 2016, che mostra il lato oscuro del social network. Secondo il sito The Verge, decine di dipendenti di Facebook stanno usando la chat interna per condividere le preoccupazioni su questo materiale divulgato ai media.