(ANSA) - BOLOGNA, 30 MAR - 'E' la notizia più bella. L'ho attesa per mesi. Grazie per avermi telefonato. Ora quell'uomo spero che capisca che non si può giocare col corpo di una ragazza". Così, interpellata dall'ANSA, la mamma della ragazza 17enne violentata lo scorso novembre a Bologna in un vagone di un treno, ha commentato la notizia dell'arresto del presunto autore della violenza. La donna, che era a fianco della figlia, è stata colta di sorpresa da quella che ha comunque ha definito una bellissima notizia. "Adesso spero che paghi per quello che ha fatto. Spero sia proprio lui. Non abbiamo avuto segnalazioni ufficiali. Aspetto conferme". (ANSA).