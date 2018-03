Gb: suocero di Pippa Middleton accusato di stupro di minore

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Il suocero di Pippa Middleton è stato fermato questa sera dalla polizia a Parigi perche' accusato di "stupro di minore". Lo riporta il Daily Mail. I fatti risalgono al 1998-1999, quando David Matthews, 73 anni, si trovava in vacanza in Francia. Il padre di James, che ha sposato Pippa a maggio dell'anno scorso, è un ex pilota di auto da corsa e dal 1995 è diventato il proprietario di un lussuosissimo resort a St Barths, nei Caraibi, dove le suite costano fino a 25 sterline a notte. Se le accuse fossero confermate non sarebbe la prima volta che la famiglia Matthews mette in imbarazzo la sorella di Kate. Il fratello di James, Spencer, è la star dei peggiori reality show della tv britannica, ed è spesso al centro delle cronache rosa da tabloid.