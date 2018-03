Malala visita città natale in Pakistan

(ANSA) - ISLAMABAD, 31 MAR - la giovane premio Nobel per la Pace pachistana Malala Yousafzai è giunta oggi a Mingora, nella Valle dello Swat, insieme ai suoi famigliari per visitare la scuola che frequentava quando quasi sei anni fa i talebani la ferirono gravemente rimproverandole la sua attività di blogger in difesa dell'emancipazione educativa delle bambine pachistane. La visita, rimasta in dubbio fino all'ultimo momento, avviene in un quadro di forti misure di sicurezza. Malala è scoppiata in lacrime dopo aver varcato la soglia della sua vecchia casa di Mingora, nella Valle dello Swat, dove viveva da bambina prima che i talebani la ferissero nel 2012 per la sua attività a favore dell'emancipazione delle bambine. Il programma della giornata prevede la visita della sua scuola e l'incontro con le ex compagne e con i parenti.