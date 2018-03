Crollo nel milanese: 2 bimbi ustionati e intubati

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Farebbero parte di due famiglie le nove persone coinvolte nel crollo della palazzina di Rescaldina in cui sono rimaste coinvolte nove persone. Il 118 ha spiegato che dei quattro bambini coinvolti due sono stati portati in codice verde all'ospedale di Busto Arsizio (Varese) mentre altri due, uno di 9 e uno di sei anni, ustionati al volto e intubati, sono stati portati all'ospedale di Legnano (Milano) per essere poi trasferiti rispettivamente a Torino con l'elisoccorso e al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano. Al Niguarda con l'elisoccorso è stato portato anche un ustionato, mentre un altro è stato portato a Monza. Un uomo con un trauma è stato trasportato all'ospedale di Varese, mentre un altro in codice verde è stato portato a Busto. In tutto sono intervenuti due elicotteri, due mezzi avanzati e altre due équipe sanitarie di supporto, 10 ambulanze. Intervento della squadra Usar (Urban Search and Rescue) su iniziativa dei vigili del fuoco.