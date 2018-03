Costa Rica al ballottaggio

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Si preannuncia un testa a testa serrato alle elezioni in Costa Rica domani tra i due candidati al ballottaggio, l'evangelico Fabricio Alvarado, del Partito di Restaurazione Nazionale e il cattolico non praticante Carlos Alvarado del Partito Azione Cittadina, attualmente al governo. I due, nonostante lo stesso cognome, non sono parenti. E' quanto si legge sui media di lingua spagnola, tra i quali El Pais. Il voto arriva al termine di una campagna che ha avuto come terreno di scontro i matrimoni omosessuali, dopo che in gennaio la Corte interamericana per i diritti umani ha sancito che la piccola nazione centroamericana dovrebbe consentire unioni tra persone dello stesso sesso, garantendo loro pari diritti. Carlos Alvarado ha cavalcato il fronte del no alle unioni tra persone dello stesso sesso. Il rivale, dal canto suo, lo ha accusato di basarsi su "posizioni cristiane estreme" ma entrambi, per vincere, cercano appoggio nel bacino del voto cattolico tradizionale.