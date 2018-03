(ANSA) - TEHERAN, 31 MAR - L'Iran bloccherà il servizio di messaggistica istantanea di Telegram per motivi di sicurezza nazionale. E' quanto riportano media nazionali. La decisione è stata presa "al livello più alto "e l'app sarà sostituita da un simile sistema locale". Secondo il responsabile della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale la decisione è stata una risposta a ciò che ha definito il "ruolo distruttivo" di Telegram nelle proteste anti-governative di fine dicembre in cui furono uccise almeno 25 persone e circa 5000 arrestate. L'app, con circa 40 milioni di utenti in Iran, è stata temporaneamente chiusa durante le proteste a inizio gennaio.