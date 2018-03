Sardegna, 36enne trevigiano trovato morto nel sonno

Enrico Grespan, 36enne trevigiano è stato trovato morto nel letto della sua stanza di un bed and breakfast in Sardegna dalla proprietaria della struttura, insospettita perchè il cliente non arrivava a colazione. Grespan era responsabile commerciale dell'azienda di famiglia, la Sicurblok di Treviso, e si trovava in Sardegna per una breve vacanza. La morte sarebbe sopraggiunta nel sonno, nel corso della notte tra giovedì e venerdì, sembra per arresto cardiocircolatorio.