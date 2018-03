Incendio danneggia scala sede Pd a Milano

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Un incendio ha danneggiato la scala d'accesso alla sede del circolo Pd Barona, nella zona di Famagosta, quartiere alla periferia di Milano. L'episodio è accaduto la scorsa notte intorno alle 3. I danni sarebbero limitati e sulle cause delle fiamme stanno indagando i vigili del fuoco. Il Pd metropolitano di Milano parla di "atto di vandalismo" a proposito dell'incendio: "ennesimo atto intimidatorio ai danni di un circolo del Partito Democratico - denuncia il segretario metropolitano del PD Pietro Bussolati. Il mio pensiero e la mia solidarietà vanno agli iscritti e al segretario del circolo Stefano Bassi, che sono impegnati quotidianamente sul territorio per rendere più vivibile la vita nei quartieri di periferia. Non può che essere netta la condanna di un atto intimidatorio e vile. Ai vigliacchi che nella notte hanno appiccato il fuoco alla porta, però, voglio dire che non ci fermeranno. Non ci lasceremo intimidire: le vostre azioni violente ci fortificano".