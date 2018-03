(ANSA) - SAN GIULIANO TERME (PISA), 31 MAR - Tetti scoperchiati e alberi abbattuti. Sono i danni provocati dalla tromba d'aria che ha investito Ghezzano e, in parte Colignola, due popolose frazioni del comune di San Giuliano Terme, nel Pisano. "Sono circa 49 le abitazioni con i tetti danneggiati dal forte vento che ha letteralmente spazzato le nostre frazioni - spiega il sindaco Sergio Di Maio -. I danni più estesi e importanti riguardano Ghezzano". Secondo il primo cittadino è stata la tromba d'aria ha strappato violentemente tegole e gronde facendole ricadere sulle strade danneggiando i mezzi in sosta". Sradicati diversi alberi, in particolare nel cimitero di Ghezzano, dove sono caduti alcuni cipressi, chiuso ora per ragioni di sicurezza. Il maltempo ha colpito anche la Versilia e in particolare la ferrovia a Torre del Lago (Lucca). I fulmini hanno danneggiato alcune centraline elettriche. Dalle 8.30 alle 13.00 ritardi e rallentamenti, fino a un'ora, hanno interessato una decina di treni regionali e a lunga percorrenza.