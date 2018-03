Maltempo: acqua alta a Venezia, tromba d'aria nel pisano

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Acqua alta a Venezia, una tromba d'aria a Pisa, una frana in provincia di Udine. E' una vigilia di Pasqua contraddistinta dal maltempo. In provincia di Pavia, a Bosco Grande, un pastore romeno di 53 anni, è morto dopo essere stato colpito da un grosso ramo staccatosi per il forte vento da un pioppo. I danni più gravi si registrano nel pisano per una tromba d'aria: un centro profughi che ospitava 12 richiedenti asilo è stato evacuato per danni al tetto; ben 49 le abitazioni con i tetti scoperchiati o danneggiati a Ghezzano e, in parte Colignola, due frazioni del comune di San Giuliano Terme, sempre nel Pisano. Nel cimitero di Ghezzano sono caduti alcuni cipressi ed il sindaco ha dovuto chiuderlo. Il maltempo ha colpito anche la Versilia e in particolare la linea ferroviaria nella zona di Torre del Lago, a Viareggio (Lucca), dove i fulmini hanno danneggiato alcune centraline elettriche. A Villanova Sant'Antonio a Fossalta di Portogruaro (Venezia) una quercia plurisecolare è stata colpita da un fulmine.