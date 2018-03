(ANSA) - NEW DELHI, 1 APR - Un hotel di tre piani è crollato nell'India centrale uccidendo 4 persone e ferendone almeno 3. Secondo quanto riferiscono alcune fonti mediche, 7 persone sono state trasportate in ospedale subito dopo l'incidente avvenuto a Indore, città nello stato di Madhya Pradesh, ma 4 dei feriti sono deceduti durante il trasporto. La polizia ha riferito che le operazioni di soccorso continuano mentre al momento sono ignote le cause dell'incidente anche se il quotidiano Times of India riferisce che l'edificio fatiscente è crollato dopo che un'auto si è schiantata contro l'ingresso.