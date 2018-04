Usa: deride sopravvissuto Florida, bufera giornalista Fox

(ANSA) - ROMA, 1 APR - La giornalista di Fox Laura Ingraham ha annunciato che "andrà in vacanza per una settimana" dopo essere stata travolta da una valanga di critiche per aver preso in giro su Twitter uno degli studenti sopravvissuti al massacro di Parkland in Florida. Lo riporta il Guardian. Mercoledì scorso la conduttrice di 'The Ingraham Angle' aveva fatto sferzanti battute sul fatto che David Hogg, 17 anni, non è stato ammesso a quattro università per via dei voti troppo bassi al liceo. Il ragazzo aveva reagito su Twitter invitando gli sponsor del talk show ad abbandonare il programma. Ben 11 inserzionisti hanno risposto all'appello, nonostante le scuse della giornalista il giorno dopo. "Nello spirito della settimana di Pasqua voglio chiedere scusa per qualsiasi tweet che possa aver ferito lui o un altro dei coraggiosi sopravvissuti di Parkland", aveva scritto Ingraham rivendicando che la sua trasmissione era stata "la prima a dare la parola a David subito dopo l'orribile sparatoria".