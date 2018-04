Papa: pace in Terra Santa, ferita anche in questi giorni

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 1 APR - Il Papa nel messaggio 'Urbi et Orbi' ha pregato per quei Paesi particolarmente colpiti da conflitti e tensioni. "Frutti di riconciliazione invochiamo per la Terra Santa, anche in questi giorni ferita da conflitti aperti che non risparmiano gli inermi, per lo Yemen e per tutto il Medio Oriente, affinché il dialogo e il rispetto reciproco prevalgano sulle divisioni e sulla violenza". Papa Francesco ha poi aggiunto: "Oggi domandiamo frutti di pace per il mondo intero, a cominciare dall'amata e martoriata Siria, la cui popolazione è stremata da una guerra che non vede fine". Il Papa ha auspicato poi il proseguimento del dialogo in Corea: "Frutti di dialogo imploriamo per la penisola coreana, perché i colloqui in corso promuovano l'armonia e la pacificazione della regione" ed ha invocato la pace anche il Venezuela, il Sud Sudan e l'Ucraina.