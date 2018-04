Pasqua:80mila fedeli a benedizione Urbi et Orbi,ok sicurezza

(ANSA) - ROMA, 1 APR - Con la celebrazione di questa mattina a Piazza San Pietro e la benedizione "Urbi et Orbi" del Santo Padre, si sono chiuse le più importanti ricorrenze della Pasqua e sei, dei sette eventi, sorvegliati speciali sul fronte della sicurezza. In tutte le manifestazioni religiose, spiega una nota della Questura di Roma, si è registrato un significativo aumento delle presenze di fedeli, in media superiore al 20 per cento rispetto allo scorso anno: in 20.000 hanno affollato, per la Via Crucis, l'area del Colosseo, a fronte dei 15.000 dello scorso anno, mentre oltre 80.000 hanno partecipato alla celebrazione di oggi, a Piazza San Pietro, alla presenza di Papa Francesco. L'attenzione, per oggi pomeriggio e per domani, spiega la Questura, si sposta sul centro storico di Roma, dove il Colosseo sta ospitando una folla di visitatori, e sul litorale romano e nei tradizionali luoghi della Pasquetta, per la scampagnata fuori porta. Massima attenzione domani a Piazza San Pietro per il Regina Pacis del Santo Padre.