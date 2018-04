Afghanistan: Consiglio Pace ha nuova proposta per talebani

(ANSA) - KABUL, 1 APR - L'Alto Consiglio per la Pace (Hpc) afghano ha rivelato di essere impegnato all'elaborazione di un nuovo piano da presentare ai talebani, diverso da quello già illustrato dal governo durante la seconda riunione del 'Processo di Kabul' tenutasi a fine febbraio. Lo riferisce la tv Tolo. Dopo aver sostenuto che "gli insorti non dovrebbero porre alcuna precondizione per sedersi al tavolo delle trattative con il governo", il portavoce dell'Hpc, Ehsan Taheri, ha detto che "se i talebani firmeranno un accordo offriremo loro un piano per il ritiro delle truppe straniere dall'Afghanistan". Precisando che si tratta di una offerta differente da quella presentata dal presidente Ghani, Taheri ha sottolineato che "è chiarissimo che nessuno vuole che la sicurezza del nostro Paese sia assicurata dagli stranieri". L'Emirato islamico dell'Afghanistan - nome che utilizzavano i talebani quando furono al governo (1996-2001) - ha più volte posto come precondizione a qualsiasi trattativa il ritiro delle truppe straniere.