(ANSA) - ROMA, 1 APR - Israele colpisce civili innocenti, Benyamin Netanyahu "è un terrorista". Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan torna ad accusare il premier israeliano di aver causato "un massacro" a Gaza. Lo riferisce il sito del giornale turco, Daily Sabah. "Non serve che dica al mondo quanto sia crudele l'esercito israeliano. Possiamo capire cosa fa questo Stato terrorista guardando la situazione a Gaza e a Gerusalemme", ha detto Erdogan parlando al congresso del suo partito Akp nella provincia meridionale di Adana. Stamani Netanyahu aveva detto di "non accettare lezioni da chi per anni ha bombardato popolazioni civili".