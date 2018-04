Crollo nel Milanese: gara di solidarietà tra i cittadini

(ANSA) - MILANO, 1 APR - E' una vera e propria gara di solidarietà quella messa in campo dai cittadini di Rescaldina, la località a Nord di Milano dove ieri mattina una esplosione ha causato il crollo di parte di una palazzina provocando nove feriti di cui quattro versano in gravi condizioni. I cittadini, infatti, hanno messo a disposizione quattro appartamenti sfitti, e altre stanze per ospitare chi, tra i 27 sfollati, non poteva approfittare di parenti e amici. "Sono davvero commosso - ha detto il sindaco, Michele Cattaneo - Appena si è saputo che servivano alloggi mi hanno telefonato tante persone, chi per mettere a disposizione appartamenti, chi anche solo per dare ospitalità una o due notti in stanze a chi non può rientrare in casa". Gli sfollati sono i residenti nel condominio oggetto del crollo, in via Brianza 34, e altri di una palazzina adiacente, danneggiata dal lancio di calcinacci. "Al momento è tutto sotto sequestro, anche gli effetti personali - ha spigato il sindaco - e i residenti sono in grave disagio".