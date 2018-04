Terremoto: a 100 anni vuole tornare casa danneggiata sisma

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 1 APR - "A 100 anni ho solo un desiderio, tornare nella mia casa rovinata dal terremoto": Pasquale Medici, il centenario di Poggio Primocaso, piccola frazione di Cascia, lo ripete tutti i giorni da un anno e mezzo a questa parte. Da quando la forte scossa del 30 ottobre 2016 rovinò il tetto della sua abitazione, costringendolo a lasciarla e andarsene assieme alla famiglia del figlio in autonoma sistemazione. Un desiderio che sarà comunque esaudito tra qualche mese, "il tempo necessario per sistemare il tetto dell'abitazione" come hanno spiegato i parenti. Pasquale ha pensato alla sua casa anche oggi che ha spento 100 candeline per festeggiare un secolo di vita. Nonno Medici è nato infatti il primo aprile 1918 e, ironia della sorte, allora come oggi, era il giorno di Pasqua. Da qui il nome di Pasquale. Padre di cinque figli, vanta 12 nipoti e 16 pronipoti. "Mio nonno - ha raccontato all'ANSA la nipote Eleonora Medici - ha sempre vissuto a Poggio Primocaso, ha lavorato terreni e raccolto tartufi, dopo il terremoto ha avuto mesi difficili per aver dovuto lasciare casa, ma potrà tornarci tra qualche mese, il tempo necessario per sistemare il tetto". Durante la seconda Guerra mondiale Pasquale si ritrovò a combattere in Russia e una bomba esplosa poco distante da lui gli aveva fon da giovane compromesso l'udito. "Ma non si è mai arreso alle difficoltà - ha sottolineato la nipote - e oggi taglia questo traguardo importante". Che il sindaco di Cascia, Mario De Carolis, ha voluto celebrare con una targa ricordo. (ANSA).