(ANSA) - ROMA, 1 APR - Circa duecento sostenitori dell'indipendenza della Catalogna sono scesi in strada a Berlino per chiedere il rilascio dell'ex governatore Carles Puigdemont, in carcere in Germania da una settimana e a rischio di essere estradato in Spagna con l'accusa di ribellione. Lo riporta El Mundo. Nonostante la pioggia, i manifestanti - sventolando bandiere separatiste - hanno sfilato dalla Porta di Brandeburgo fino al ministero della Giustizia. Tra gli slogan scritti sui cartelloni: "La Spagna non è una democrazia" e"Liberare Puigdemont e i prigionieri politici catalani"