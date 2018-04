India: sciopero dalit, incidenti 4 morti

(ANSA) - NEW DELHI, 2 APR - Uno sciopero nazionale oggi in India dei 'dalit' ('intoccabili' senza casta) contro una sentenza della Corte Suprema che a loro avviso ha ridotto la protezione della legge per i maltrattamenti subiti ad opera di esponenti delle caste alte, è divenuto violento in vari Stati, con un bilancio provvisorio di molti danni, quattro morti e vari feriti. Tutte le tv e i media online stanno seguendo momento per momento manifestazioni di piazza, veicoli ed edifici incendiati, cortei e scontri fra dimostranti e forze dell'ordine che coinvolgono, oltre New Delhi, anche gli Stati di Kerala, Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Orissa e Madhya Pradesh. In quest'ultimo Stato gli incidenti sono stati particolarmente duri con l'uso di armi da fuoco ed almeno quattro morti segnalati a Morena, Gwalior e nel distretto di Bhind.