(ANSA) - ROMA, 2 APR - Il presidente Sergio Mattarella si congratula in un messaggio con l'egiziano Abdel Fattah Al-Sisi per la sua rielezione. "Abbiamo accolto con favore le dichiarazioni da lei fatte in più occasioni circa l'impegno suo personale e delle istituzioni egiziane a pervenire a risultati definitivi sulla barbara uccisione di Giulio Regeni. Sono certo - scrive Mattarella - che il raggiungimento della verità, attraverso una sempre più efficace cooperazione tra gli organi investigativi, contribuirà a rilanciare e rafforzare il rapporto storico di assoluto rilievo tra i nostri paesi".