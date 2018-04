(ANSA) - ROMA, 2 APR - "Riposa in pace Mama Winnie. Il mio cuore è pesante in questo momento. Hai vissuto una vita piena e importante contribuendo alla liberazione di una nazione con la forza e l'attivismo attuale. Non sarai mai dimenticata". Così l'attore britannico, Idris Elba, protagonista dei film della Marvel 'Thor', esprime su Twitter il suo cordoglio per la morte di Winnie Madikizela-Mandela, l'attivista anti-apartheid ed ex moglie di Nelson Mandela, deceduta oggi a Johannesburg all'età di 81 anni.