Francia ribadisce, 'nessuna violazione sovranità'

(ANSA) - PARIGI, 2 APR - "Non c'è stata nessuna violazione della sovranità italiana, soltanto un stretta applicazione dell'accordo del 1990 che consente di effettuare da una parte e dell'altra delle frontiera dei controlli": lo ha ribadito oggi all'ANSA il gabinetto del ministro dell'Azione e dei Conti pubblici, Gerald Darmanin, interpellato sulla vicenda di Bardonecchia. In settimana, si è appreso, il direttore generale delle Dogane francesi, Rodolphe Gintz, sarà in Italia per incontrare il suo omologo italiano e "ripristinare l'accordo, ora sospeso". Secondo il gabinetto del ministro Darmanin, che sarà prossimamente a Roma (la data non è stata ancora stabilita), gli "sconfinamenti per controlli", previsti dall'accordo del '90 sia da parte francese sia da parte italiana, sono "frequenti". Ne avvengono "in media uno o due al mese, compresi quelli nei locali in questione", cioè la stazione di Bardonecchia. Inoltre, precisano le fonti, "in questo caso non si trattava di un controllo migratorio ma di una ricerca di stupefacenti".