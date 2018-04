Trovato un cadavere nei boschi di Fosdinovo

Il cadavere di un uomo di mezza età stato trovato oggi nei boschi tra Fosdinovo (Massa Carrara) e il paese di Castelpoggio. Sono stati due escursionisti a dare l’allarme. Il cadavere è irriconoscibile. Sul posto gli uomini della squadra mobile della questura di Massa coordinati dal pm Alessandra Conforti.

Da una prima analisi sul corpo si tratterebbe di un uomo di mezza età, ma al momento è impossibile risalire all’identità in quanto il volto è stato reso irriconoscibile dall’azione degli animali nella boscaglia. Per dare un nome al cadavere serviranno ulteriori esami, come il test del Dna. Inoltre potrebbe essere disposta l’autopsia.