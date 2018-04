Irregolari 331 infermieri e operatori, evasi 1,6mln di euro

(ANSA) - BIELLA, 3 APR - La guardia di finanza ha scoperto 331 lavoratori tra infermieri e operatori sanitari assunti in tre anni in modo irregolare, come apprendisti, in una struttura socio sanitaria operante sul territorio biellese. Evasi contributi previdenziali e assistenziali per oltre 1,6 milioni di euro. Soldi a cui dovranno essere sommate le sanzioni erogate, dall'Inps e dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Le irregolarità sono emerse durante un controllo finalizzato a verificare se la società che gestiva la struttura, in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, rispettava gli standard richiesti dalla normativa. Da subito è apparso anomalo l'inquadramento di gran parte dei dipendenti, che lavoravano come infermieri e operatori socio sanitari ed erano già in possesso del titolo professionale. Nelle precedenti attività lavorative in altre strutture, erano infatti stati inquadrati correttamente, con stipendi e relativi contributi in linea con le qualifiche possedute e gli incarichi ricoperti. (ANSA).