Yemen: fonti, 14 morti in raid ieri della Coalizione

(ANSA) - BEIRUT, 3 APR - Almeno 14 persone sono state uccise in un raid della Coalizione araba a guida saudita avvenuto ieri in Yemen, secondo fonti locali. Vi sono notizie contrastanti sul numero dei ribelli Houthi e dei civili che sarebbero stati uccisi. Secondo una fonte sanitaria dei ribelli citata dall'agenzia Ap, nel raid sarebbero state uccise 8 donne e 5 bambine. Fonti della sicurezza citate dalla Afp, che parlano di 16 uccisi, non hanno precisato il numero delle vittime civili. Mentre la Coalizione ha detto di avere aperto un'inchiesta sull'episodio. Le fonti della sicurezza hanno precisato che il raid ha colpito un edificio nei pressi del porto di Hodeida dove era in corso una riunione di ribelli Houthi. La Coalizione a guida saudita bombarda dal 2015 le postazioni degli Houthi, alleati dell'Iran, provocando anche vittime civili.