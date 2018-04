(ANSA) - ROMA, 3 APR - "So che siamo in un momento difficile, ma io non credo che il Pd sia destinato all'estinzione. Credo in un lavoro che possa rilanciarci, perché credo nel fatto che il Pd abbia ancora una funzione fondamentale per il Paese. Spetterà a noi giocarci bene questa responsabilità. Io credo nella ripartenza". Lo dice il reggente del Pd Maurizio Martina a Circo Massimo, su Radio Capital. "Subito dopo questa fase, credo che noi dovremo concentrarci su un lavoro di almeno un anno che ci consenta di rimettere a fuoco i fondamentali del nostro progetto e ripartire", aggiunge. "Le primarie sono uno strumento importante ma non basta, non possiamo risolvere i nostri problemi solo una domenica al gazebo".