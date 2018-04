(ANSA) - ROMA, 3 APR - "Non auspico il voto anticipato perché penso che quando un Paese non è in grado di determinare stabilità è un problema". Lo dice a Circo Massimo su Radio Capital il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina. "Non tifo - aggiunge - per un voto anticipato. Uno scenario del genere sancirebbe anche la sconfitta di chi ha prevalso il 4 marzo", aggiunge.