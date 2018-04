(ANSA) - VENEZIA, 3 APR - Un operaio di 55 anni è morto stamani a Marghera (Venezia) dopo essere stato travolto da un camion uscito da un deposito. L'incidente è avvenuto in via Righi, direttrice stradale della zona industriale di Marghera, dove si stanno effettuando lavori di asfaltatura. Le cause e la dinamica sono al vaglio del reparto motorizzato della Polizia locale e dello Spisal dell'Ulss 3 "Serenissima". Il conducente del mezzo pesante, di 36 anni, non si sarebbe accorto in tempo della sue presenza, arrestando la marcia solo in un secondo momento. Inutili i soccorsi degli operatori sanitari del 118, intervenuti sul posto con ambulanza e automedica: l'operaio è deceduto all'istante. Sul posto anche alcuni rappresentanti sindacali, per far luce sulle cause dell'accaduto. (ANSA).