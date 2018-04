Povertà:Fico, quadro allarmante. Istituzioni non lo ignorino

(ANSA) - ROMA, 3 APR - "Il dato è di qualche giorno fa, ma fa riflettere: il 70% delle pensioni erogate dall'Inps è sotto i mille euro. Ancora più significativo e preoccupante è che le pensioni inferiori ai mille euro sono per l'86% quelle delle donne. Siamo davanti a un evidente sintomo di diseguaglianza, anche se si tratta delle sole delle pensioni private, e in alcuni casi queste pensioni si sommano fra di loro. Resta un quadro allarmante". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico sottolineando che "nel nostro Paese le persone che vivono sotto la soglia di povertà sono troppe". Secondo Fico "è una situazione inaccettabile che non può essere ignorata dalle istituzioni. In particolare gli anziani e i minori sono le persone più deboli, quelle che una società deve proteggere. Così oggi non è. In questi momenti così importanti per il Paese credo che il tema della povertà debba stare al centro del dibattito. Ce lo chiedono le persone, noi abbiamo il dovere di ascoltarle".