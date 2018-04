In Usa un nuovo gioco-follia sul web: i teenager inalano condom

La nuova follia che corre sul web inventata dagli adolescenti americani si chiama 'condom snorting', ed è una sfida ad infilarsi appunto un condom nel naso per farlo uscire dalla bocca. Già emersa qualche anno fa, riferiscono diversi media Usa tra cui il Washington Post, la pratica sta tornando di moda.

Il condom snorting consiste nello srotolare il preservativo, infilarlo in una narice e inalarlo finchè non si riesce a tirarlo fuori dalla bocca. La sfida è molto pericolosa, spiegano diversi esperti, perchè oltre a danneggiare le mucose interne del naso il condom puo essere inghiottito, provocando soffocamento. Le sostanze presenti sul condom, inoltre, possono essere tossiche, e in letteratura scientifica nel 2004 è stato descritto il caso di una donna che aveva inalato un condom accidentalmente riportando un collasso parziale del polmone. «Questi sono i giorni - spiega Stephen Enriquez, un esperto che in Texas tiene corsi ai genitori sui pericoli delle sfide su web - in cui i teenager fanno qualunque cosa per avere più like, visite o followers».

Questa è solo l’ultima delle sfide pericolose per la salute che girano sul web. Poche settimane fa il Cdc statunitense ha lanciato l’allarme sul 'tide pod challengè, la moda di mangiare una capsula di detersivo per lavatrice, mentre in passato ci sono state ad esempio sfide a inghiottire sali da bagno o a tenere in mano pezzi di ghiaccio fino a provocare ustioni.