(ANSA) - ROMA, 3 APR - L'assemblea nazionale del Partito democratico per l'elezione del nuovo segretario "sarà convocata a breve dal presidente Orfini" e si terrà "entro il mese di aprile". Lo dice il reggente del Pd Maurizio Martina, interpellato dai cronisti alla Camera. Martina spiega che in ogni caso ci sono degli "obblighi statutari" e dunque la data non può slittare oltre.