(ANSA) - ROMA, 3 APRILE - Comincerà il 22 ottobre all'Aja l'udienza davanti al Tribunale arbitrale che dovrà decidere su chi, tra Italia e India, abbia la giurisdizione per giudicare i due marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, nel merito della sparatoria in cui il 15 febbraio 2012 persero la vita due pescatori indiani al largo del Kerala. Lo riferisce in un'intervista all'ANSA l'agente del governo italiano per il caso dell'Enrica Lexie, Francesco Azzarello, spiegando che "il dibattimento durerà due settimane e la sentenza è attesa per la primavera successiva. Il calendario è stato deciso dal Tribunale ed è in linea con la prassi giuridica internazionale".