A ottobre torna la Marcia della pace Perugia-Assisi

(ANSA) - PERUGIA, 3 APR - Si svolgerà il 7 ottobre la prossima Marcia della pace Perugia-Assisi. Si terrà - hanno ricordato gli organizzatori - a cento anni dalla fine della prima guerra mondiale, a 70 dalla proclamazione della Dichiarazione universale dei diritti umani, a 50 dalla scomparsa di Aldo Capitini. "Questi tre anniversari - è stato sottolineato dalla Tavola della pace - ci aiutano a riflettere sui problemi della guerra e della pace, sui diritti umani e la nonviolenza affrontando le sfide dei nostri giorni e del futuro con maggiore consapevolezza e determinazione a 'fare pace', qui e ora. Con questa Marcia vogliamo convocare tutti gli operatori di pace, valorizzare i percorsi, i programmi e i progetti di ciascuno, riunire le energie positive che ci sono dappertutto, radunare le forze sparse, le persone che in Italia, in Europa e nel mondo hanno deciso di non rassegnarsi, di assumere le proprie responsabilità". "Fare pace - sostengono ancora gli organizzatori della Perugia-Assisi - è difficile ma non impossibile. Facciamo dunque in modo che le nostre azioni individuali e collettive siano sempre più forti e contagiose". (ANSA).