Guasto a un computer, «fino al 50% degli aerei in Europa è a rischio ritardi»

Un problema tecnico a Eurocontrol sta perturbando il traffico aereo in Europa. Lo ha riferito la stessa agenzia con un alert sul suo sito, precisando che il problema riguarda il Enhanced Tactical Flow Management System, cioè il sistema che si prende cura dei voli europei e che "sono in atto procedure di emergenza che ridurranno la capacità della rete europea di circa il 10%". Eurocontrol aggiunge che «il problema è stato identificato e si sta lavorando per recuperare il sistema, che dovrebbe avvenire in tarda serata». La metà dei voli europei potrebbe subire ritardi. "Oggi 29.500 voli erano previsti sulla rete europea, circa la metà di essi potrebbe subire ritardi in conseguenza del guasto al sistema", ha fatto sapere in una nota. "C'è stato un guasto all'Enhanced Tactical Flow Management System. Le procedure previste sono state attuate", ha scritto Eurocontrol, sottolineando che "azioni sono in corso per tornare alla normale operatività".