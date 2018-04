Giovane italiano scomparso in Slovenia, Farnesina segue caso

(ANSA) - BOLOGNA, 3 APR - L'ambasciata d'Italia a Lubiana, in stretto raccordo con la Farnesina e con le autorità locali ed in costante contatto con i familiari, segue sin dal primo momento il caso dell'italiano Davide Maran, 26 anni di Cento (Ferrara) di cui è stata denunciata la scomparsa in Slovenia. E' quanto si apprende da fonti della Farnesina. Del giovane si sono perse le tracce a Lubiana dall'alba del 25 marzo. Si trovava nella capitale slovena dall'inizio dell'anno accademico per frequentare un master in fitochimica. Oltre alla descrizione sull'abbigliamento dell'ultima volta in cui risulta essere stato visto, sono poche le informazioni disponibili. Nessuna indiscrezione filtra dagli investigatori, mentre l'ambasciata d'Italia, interessata del caso dopo la denuncia di scomparsa fatta dai familiari ai carabinieri di Cento, mantiene riserbo anche su richiesta dei genitori, arrivati a Lubiana per seguire da vicino gli sviluppi del caso insieme ad alcuni parenti e amici. Sui social la sorella diffuso un appello. (ANSA).