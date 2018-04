(ANSA) - NEW YORK, 03 APR - L'Onu ha chiesto al premier israeliano Benyamin Netanyahu di "riconsiderare" la sua decisione di annullare l'accordo sui migranti. Lo fa sapere l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) tramite un suo portavoce. "Continuiamo a credere nella necessità di un accordo vantaggioso per tutti che possa giovare a Israele, alla comunità internazionale e alle persone che hanno bisogno di asilo - ha spiegato - e speriamo che Israele riconsideri presto la sua decisione".