Messico chiede chiarimenti formali annuncio Trump su truppe

(ANSA) - WASHINGTON, 4 APR - Il Messico ha chiesto chiarimenti formali al Dipartimento di Stato e al dipartimento per la Sicurezza Interna Usa sulle dichiarazioni del presidente Donald Trump circa l'invio di militari al confine con il Messico. Lo ha riferito alla Cnn l'ambasciatore messicano a Washington Geronimo Gutierrez. "Mi aspetto che nelle prossime ore avremo chiarimenti", ha detto. "Certamente non è qualcosa di gradito per il governo messicano, ma ci aspettiamo di avere un'idea più chiara".