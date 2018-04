Garage era camerino 'signori della truffa', due arresti

(ANSA) - TORINO, 4 APR - Utilizzavano un garage di Orbassano, nel Torinese, come 'camerino' per indossare i costumi di scena con cui mettevano a segno truffe e furti. Due uomini di 28 e 30 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Venaria. All'interno, i militari dell'Arma hanno trovato una Fiat 500 trasformata in auto civetta simile a quelle in uso alle forze di polizia, con tanto di sirena e lampeggiante, a cui era stata applicata una pellicola autoadesiva di colore grigio e una targa contraffatta. Sequestrate anche quattro radio ricetrasmittenti, due parrucche, una casacca di colore grigio e una catarifrangente colore arancione, un cartellino riportante scritta 'Ispettore controllo gas metano', un flessibile e vari attrezzi atti allo scasso, tre bombolette spray urticante, 1,5 chili di monili in oro, del valore di circa 25.000 euro, quasi 2 mila euro in contanti e 407 dollari americani. Il giorno dell'arresto la coppia aveva realizzato due truffe con conseguente furto in abitazione, qualificandosi quali tecnici azienda gas metano, a due vedove di Castellamonte, di 73 e 89 anni. (ANSA).