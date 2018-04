Libano: gen. Graziano, situazione stabile ma attenzione alta

(ANSA) - ROMA, 4 APR - "C'è un grande riconoscimento per il ruolo svolto dall'Italia sia dal punto di vista militare che del sostegno" in Libano. Lo ha detto il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, in un forum ANSA-Ce.S.I. "Unifil è una missione che supporta indirettamente le forze libanesi e quindi il Libano", ha sottolineato il generale. "La situazione al momento nel sud del paese è in questo momento militarmente sotto controllo, ma rimane un'area ad alta pericolosità e a rischio tensioni - ha precisato il capo di stato maggiore - E' necessaria una grande attenzione internazionale da parte del Libano, esempio virtuoso di paese multiconfessionale e dove le forze armate rispondono allo Stato".